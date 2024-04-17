С 1 апреля производится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.

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У Пенсійному фонді нагадали, що розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок — ЄСВ). Оскільки з часом — коли людина працює - страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тис. працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів).

У ПФ звертають увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 р. (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов’язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Нагадуємо, що для переважної більшості пенсіонерів — понад 10 млн — 1 березня відбулась індексація пенсій, втретє - за час повномасштабної війни.

З 1 березня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшилась з 2 тис. 93 грн до 2 тис. 361 грн; максимальна — з 20 тис. 930 грн до 23 тис. 610 грн. Середній розмір пенсії нині складає 5 тис. 791 грн. (на 10,6% більше порівняно із березнем 2023 року).