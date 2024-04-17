В Чернигове уже более 13 погибших и 50 пострадавших, разрушена восьмиэтажка

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Центральний корпус Національного університету «Чернігівська політехніка» пошкоджений вибуховою хвилею внаслідок ракетного удару по Чернігову 17 квітня.

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Про це «Суспільному» сказав ректор університету Олег Новомлинець.

Вибуховою хвилею повилітали всі вікна, двері. Постраждалих та травмованих немає. Люди вчасно пішли в укриття. Наразі наші закордонні партнери вже знають про пошкодження та готують нам допомогу.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами «Іскандер». Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У місті зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто. 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих — двоє дітей. Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи.

Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих.