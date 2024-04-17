Последствия российской ракетной атаки по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194463-v-chernigove-18-aprelya-obyavlen-dnem-traura-raketnyy-udar-po-chernigovu.html

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У Чернігові 18 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів, завданих рашистами по місту сьогодні, 17 квітня.

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Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків мера міста Олександр Ломако. Фото документа він опублікував у своєму Telegram-каналі.