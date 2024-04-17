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Последствия российской ракетной атаки по Чернигову, фото: ГСЧС

В Чернигове 18 апреля объявлен Днем траура — ракетный удар по Чернигову

17 апр 2024, 16:50
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У Чернігові 18 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів, завданих рашистами по місту сьогодні, 17 квітня.


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Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків мера міста Олександр Ломако. Фото документа він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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