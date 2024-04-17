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Последствия российского ракетного удара по Чернигову, скриншот видео
В Чернигове количество жертв российского ракетного удара возросло до 16 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194462-v-chernigove-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-raketnogo-udara-vozroslo-do-16-video.htmlРакурс
У Чернігові до 16 людей зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами по місту сьогодні, 17 квітня.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще 61 особа постраждала, із них три дитини.
Трьох людей було врятовано з-під завалів.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, — зазначають у ДСНС. — На місці також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.
Вранці сьогоднішнього дня російські загарбники вдарили по Чернігову трьома ракетами «Іскандер».