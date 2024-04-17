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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Чернігову, скріншот відео

У Чернігові кількість жертв російського ракетного удару зросла до 16 (ВІДЕО)

17 кві 2024, 16:20
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У Чернігові до 16 людей зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами по місту сьогодні, 17 квітня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 61 особа постраждала, із них три дитини.

Трьох людей було врятовано з-під завалів.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, — зазначають у ДСНС. — На місці також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.

Вранці сьогоднішнього дня російські загарбники вдарили по Чернігову трьома ракетами «Іскандер».

Джерело: Ракурс


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