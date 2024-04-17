ПАСЕ призвала не признавать легитимность путина

Российский диктатор Владимир Путин, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n194468-pase-prizvala-ne-priznavat-legitimnost-putina.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів (США та інших), до Європейського Союзу зупинити всі контакти зі злочинною путінською владою.

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Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації у ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко.

Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в росії назвали «так званими» і замість «далекі від чесних і справедливих», назвали — не чесні і несправедливі. Я на цьому наголошував і відстоював це, — зауважив Гончаренко.

Крім того, ПАРЄ закликала європейські країни ухвалити «закони Магнітського», які дозволять вводити персональні санкції проти причетних у серйозних порушеннях прав людини.

Зокрема, Асамблея ухвалила Резолюцію, яка закликає накласти санкції проти тих, хто причетний до справи Володимира Кара-Мурзи і вимагає його негайного звільнення з російської вʼязниці, — зазначив Гончаренко.

Закон Магнітського — закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов’язаних зі смертю у СІЗО російського адвоката Сергія Магнітського у 2009 році. Щодо осіб, внесених до цього списку, запроваджені економічні санкції.