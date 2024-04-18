Силы ПВО ночью сбивали беспилотники в семи областях. Фото:

https://racurs.ua/n194479-sily-pvo-nochu-sbivali-bespilotniki-v-semi-oblastyah.html

Ракурс

Атаку дронів відбивали українські військові цієї доби.

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У ніч на 18 квітня російські загарбники атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Дрони ворог запускав з мису Чауда в окупованому Криму та з району Приморсько-Ахтарська в росії.

Усі 13 безпілотників противника були знищені. До їх збиття залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ворожі повітряні цілі були знешкоджені у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, вночі 18 квітня чотири російські БПЛА влучили в одному з сіл Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Були зафіксовані руйнування.

Також ворожі «Шахеди» намагалися вдарити по об'єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, але були збиті. Падіння уламків призвела до виникнення пожеж.