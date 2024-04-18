Украина впервые построит сразу 10 САУ «Богдана» уже в апреле. Фото:

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Десять самохідних артилерійських установок «Богдана» вперше видасть український ОПК у квітні цього року.

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Частка власного виробництва постійно зростає, а держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти. Це дає прогнозованість та можливість набирати людей і залучати інвестиції. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками щоденного звіту про безпекову ситуацію в Україні.

Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі — ще більше, — написав він у Telegram.

Також глава держави розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Сирського, який поінформував про поточну ситуацію на полі бою та результати удару по російських об'єктах у Криму. А розвідка доповіла, що після успіхів України в Чорному морі країна агресор переміщує кораблі, зокрема носії крилатих ракет «Калібр», на Каспій.

Також обговорили методи боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Зеленський визнав, що це складне технічне завдання, але вже є власні розробки, які можуть із ним впоратися.

Нагадаємо, на початку квітня американське видання The New Tork Times писало, що збройна промисловість України щомісяця будує вісім самохідних артилерійських систем «Богдана», здатних стріляти снарядами 155-мм калібру НАТО.