Британская разведка начала тайник кораблей ЧФ рф. Фото:

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Країна-агресор росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту чф та підводних човнів із Севастополя.

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Свої найбільш цінні судна ворог перекинув до Новоросійська. Та й загалом з моменту усунення командувача чф у березні 2024 року флот виявляв найменшу активність з початку повномасштабної війни. А 1 квітня ракетний фрегат «Адмірал Григорович» провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійську. Про це Міністерство оборони Великої Британії 18 квітня повідомило у соцмережі Х.

Зазначається, що такі кораблі, як «Адмірал Григорович», мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такими ракетами судна завжди перезаряджалися у Севастополі.

Оскільки Чорноморський флот майже напевно залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін, — наголосили британці.

Нагадаємо, в координаційному прес-центрі Сил оборони півдня України заявляли, що російські загарбники останнім часом не виводять ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака.

Однак навіть заведені у пункти базування російські ракетоносії не перестають бути небезпечними — виведення їх на бойове чергування це питання кількох годин.