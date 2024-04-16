Російські ракетоносії продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

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Російські загарбники останнім часом не виводять ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Останнім часом вони не виводять ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. Ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію, — зазначила вона.

Гуменюк наголошує, що навіть заведені у пункти базування російські ракетоносії не перестають бути небезпечними — виведення їх на бойове чергування це питання кількох годин.

За її словами, зміна рашистами тактики може бути пов’язано зі зміною керівництва чорноморського флоту рф.

Такий хід був застосований як випробувальний. Останнім часом корабельне угруповання рідко виходить в акваторію Чорного моря, хіба що на короткочасне патрулювання зі швидким поверненням на базу, — зазначила Гуменюк.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 16 квітня, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі були відсутні.

Джерело: «Укрінформ»