Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Как происходило сбивание российского Ту-22М3, показало ГУР, скриншот видео

Ту-22МЗ сбит теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50 — ГУР (ВИДЕО)

19 апр 2024, 11:58
999

Захисники України збили один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку по нашій державі.


.

Літак був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з Повітряними силами. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, — зазначають у ГУР. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата, — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров