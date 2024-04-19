Как происходило сбивание российского Ту-22М3, показало ГУР, скриншот видео

https://racurs.ua/n194516-tu-22mz-sbit-temi-je-sredstvami-kotorymi-ranee-byl-porajen-rossiyskiy-a-50-gur-video.html

Ракурс

Захисники України збили один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку по нашій державі.

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Літак був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з Повітряними силами. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, — зазначають у ГУР. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.