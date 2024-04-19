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Ракурс
Як відбувалося збиття російського Ту-22М3, показало ГУР, скріншот відео

Ту-22МЗ збито тими ж засобами, якими раніше було уражено російський А-50 — ГУР (ВІДЕО)

19 кві 2024, 11:58
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Захисники України збили один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку по нашій державі.


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Літак був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з Повітряними силами. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, — зазначають у ГУР. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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