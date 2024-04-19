россия свозит на ВОТ мусор из Ростовской области — ЦНСhttps://racurs.ua/n194517-rossiya-svozit-na-vot-musor-iz-rostovskoy-oblasti-cns.htmlРакурс
Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території України на великий смітник.
Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон «Луганськ» окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що це одне із шести запланованих російських сміттєзвалищ тільки на Луганщині. Відомо також про ще два у Сєвєродонецьку і Антрациті.
Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців, — наголошують у ЦНС.
У ЦНС зазначають, що сьогодні окуповані території України потопають у смітті.
Несанкціоновані сміттєзвалища, антисанітарія, щурі — це вже звичне явище навіть на вулицях великих міст, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про злочини ворога, його розташування, техніку до відповідного чат-бота.