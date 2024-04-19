Рашисты превращают оккупированные территории в крупную свалку, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n194517-rossiya-svozit-na-vot-musor-iz-rostovskoy-oblasti-cns.html

Ракурс

Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території України на великий смітник.

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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон «Луганськ» окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це одне із шести запланованих російських сміттєзвалищ тільки на Луганщині. Відомо також про ще два у Сєвєродонецьку і Антрациті.

Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що сьогодні окуповані території України потопають у смітті.