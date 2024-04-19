Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий, фото: «Объектив»
В Украине ожидаются сильные порывы ветра — ГСЧСhttps://racurs.ua/n194518-v-ukraine-ojidautsya-silnye-poryvy-vetra-gschs.htmlРакурс
У низці регіонів України сьогодні, 19 квітня, очікуються сильні пориви вітру.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Найближчим часом з утриманням до кінця дня 19 квітня у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки), — вказано в повідомленні. — А також у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — 15−20 м/с (І рівень небезпеки).
У ДСНС закликають українців триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.