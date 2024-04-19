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Ракурс
Українців попереджають про погіршення погодних умов, фото: «Объектив»

В Україні очікуються сильні пориви вітру — ДСНС

19 кві 2024, 12:56
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У низці регіонів України сьогодні, 19 квітня, очікуються сильні пориви вітру.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Найближчим часом з утриманням до кінця дня 19 квітня у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки), — вказано в повідомленні. — А також у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях — 15−20 м/с (І рівень небезпеки).

У ДСНС закликають українців триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Джерело: Ракурс


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