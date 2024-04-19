Зеленский озвучил срочные нужды ВСУ. Фото:

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П’ять нагальних потреб України президент Володимир Зеленський озвучив для союзників.

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Українські Сили оборони потребують посилення — щонайменше сім систем ППО Patriot, мільйон артилерійських снарядів, далекобійна зброя, авіація та швидкі поставки цієї допомоги. Про це глава держави 19 квітня заявив під час засідання Ради Україна-НАТО, йдеться на сайті президента.

Зеленський наголосив, що російського диктатора володимира путіна потрібно «спустити на землю».

путін повинен спуститися на землю, а наше небо має знову стати безпечним, і це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Від вашого вибору, чи справді життя скрізь однаково цінне. Від вашого вибору, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір того, чи ми справді є союзниками, — заявив він.

Нагадаємо, 19 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради Україна-НАТО заявив, що країни-члени взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони. А країни, які не мають систем ППО, замість цього пообіцяли фінансову підтримку Україні.