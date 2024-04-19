Країни НАТО домовилися надати Україні більше систем ППО. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194530-krayiny-nato-domovylysya-nadaty-ukrayini-bilshe-system-ppo-stoltenberg.html

Ракурс

Північноатлантичний альянс дійшов згоди щодо посилення протиповітряної оборони України.

.

Країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Зараз керівництво Альянсу очікує анонсів постачань від кожної з країн-членів. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу за результатами Ради Україна — НАТО.

Генсек не назвав точної кількості систем ППО, які можуть надати Україні, але запевнив, що, зокрема, Patriot доступні для передачі.

Столтенберг додав, що країни, які не мають систем протиповітряної оборони, замість цього пообіцяли фінансову підтримку Україні.

Також він наголосив, що в України є й інші потреби, включаючи 155-міліметрові снаряди. Він закликав союзників заглянути глибше у свої сховища та дістати звідти боєприпаси.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати ще шість зенітно-ракетних систем Patriot від партнерів по НАТО.

Уряд Німеччини 13 квітня ухвалив рішення про негайну відправку Україні ще одного комплексу ЗРК Patriot для відбиття російських атак. А збройова компанія Diehl Defence пообіцяла найближчим часом поставити Україні ще одну систему ППО Iris-T.