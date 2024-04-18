Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО.

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Про це заявив канцлер Німеччини Шольц. Днями Німеччина вже оголосила, що «негайно» передасть одну таку систему.

Україна останнім часом активно закликає партнерів надати їй системи протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, щоб відбивати російські повітряні атаки.

Зараз є сім систем Patriot для України, одна з яких наша. І ми знайшли ще шість, сказав Шольц на брифінгу 18 квітня.

Ми знаємо, що США зараз потрібують чіткого сигналу, що це триватиме ще довго, і саме про це йдеться, коли ми зараз намагаємося забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії і боєприпасів, і засобів ППО, що мають першорядне значення. Після двох систем Patriot, які ми вже поставили, ми зараз є країною, яка робить найвагоміший внесок, постачаючи третю таку систему. У наших партнерів по НАТО є ще декілька пускових установок, які можуть стати рішенням для кращого захисту від численних атак, від яких зараз потерпає Україна, — сказав Шольц.

27 березня після серії нещадних ударів по енергетиці України очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot — це робили інші країни. За його словами, п’ять-сім одиниць цієї системи могли б «розблокувати» небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня голова дипломатії ЄС Хосеп Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.