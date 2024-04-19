Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти обстріляли з артилерії Білопілля. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти вдарили з артилерії по центру міста на Сумщині, є загиблий

19 кві 2024, 18:21
999

Російська армія обстріляла центр одного з міст у Сумській області.


.

У п’ятницю, 19 квітня, близько 12.00 ворог вгатив з артилерії по Білопіллю Сумського району. Внаслідок атаки 51-річний мирний житель отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Поранення дістали ще один чоловік та двоє жінок. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Також російська атака пошкодила багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів й розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством) Кримінального кодексу України. У подальшому матеріали кримінального провадження передадуть до СБУ.

Окупанти обстріляли з артилерії Білопілля. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли з артилерії Білопілля. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли з артилерії Білопілля. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, шестеро осіб загинули у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу. Серед загиблих — троє дітей. Вщент ворог зруйнував чотири будинки, а пошкодив приблизно 30.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів