Окупанти обстріляли з артилерії Білопілля. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n194529-okupanty-vdaryly-z-artyleriyi-po-centru-mista-na-sumschyni-ie-zagyblyy.html

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Російська армія обстріляла центр одного з міст у Сумській області.

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У п’ятницю, 19 квітня, близько 12.00 ворог вгатив з артилерії по Білопіллю Сумського району. Внаслідок атаки 51-річний мирний житель отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Поранення дістали ще один чоловік та двоє жінок. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Також російська атака пошкодила багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів й розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством) Кримінального кодексу України. У подальшому матеріали кримінального провадження передадуть до СБУ.

Нагадаємо, шестеро осіб загинули у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу. Серед загиблих — троє дітей. Вщент ворог зруйнував чотири будинки, а пошкодив приблизно 30.