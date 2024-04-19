В НАТО поддержали право Украины атаковать военные цели на территории рф. Фото:

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Право України знищувати ворожі цілі на території країни-агресора підтримали в НАТО.

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Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях ворога за межами країни. У цьому контексті збиття ворожих військових літаків над територією рф є частиною законного права України на самооборону. Про це генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив під час прес-конференції за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону — зазначив він.

Нагадаємо, 19 квітня українські військові уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, з якого російські військові здійснювали обстріли території України. Ракетоносець був знищений зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки. Впав ворожий літак у Ставропольському краї рф.

У ГУР заявили, що Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.