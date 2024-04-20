Руки никто не опускает – Зеленский назвал «нарративами рф» заявления, что на фронте «все плохо»

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ назвав «наративами росії» заяви, що на фронті «все погано та ініціатива в руках росіян».

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Це не так, — підкреслив Зеленський.

Український президент сказав, що «у росіян зброя» та її більше, ніж в українських військових.

Цей момент зараз такий непростий, — визнав він. Однак, наголосив Зеленський, щойно буде схвалено військову допомогу, «крок за кроком зброя буде». — Ми на це не просто розраховуватимемо, а боротимемося за це.

Пояснюючи, чому Україні така потрібна допомога союзників, Зеленський сказав, що за 30 років незалежності країни росія, використовуючи своїх «агентів», робила все, щоб «Україна не розвивалася», віддавала зброю, щоби потужності оборонно-промислового комплексу були знищені.

Він наголосив, що українці не збираються відмовлятися від боротьби за свою країну, свою незалежність та від планів вступу до ЄС та НАТО.

Руки ніхто не опускає, — сказав Зеленський, додавши: путін дуже боїться нас. Я в цьому впевнений.

Президент України також повідомив, що найближчими місяцями Україна має підписати двосторонні угоди у сфері безпеки з низкою країн, включаючи Сполучені Штати.

Після того, як ми пройдемо конгрес, — сказав Зеленський, маючи на увазі ухвалення законопроекту про допомогу Україні, який нижня палата парламенту США має поставити на голосування найближчим часом, — ми дійдемо цієї потужної угоди зі США.

Угода у сфері безпеки, особливо наголосив він, торкається не лише оборони, а й «гуманітарних аспектів, відновлення, фінансової та економічної підтримки».

Також під час інтерв’ю президент України знову привернув увагу до того, що західні країни допомогли Ізраїлю відбити удар Ірану. За словами Зеленського, він «аплодуватиме стоячи», якщо авіація Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії або будь-якої іншої країни підніметься в повітря, щоб знищити російські ракети, що летять в Україну.