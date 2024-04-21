США рассматривают отправку дополнительных военных советников в Украину. Фото:

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Додаткові американські військові радники можуть прибути до України.

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У США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства у Києві, бо вважають, що російська федерація набирає обертів у війні. Ці радники не будуть задіяні у бойових завданнях. Їх завдання полягатиме лише у консультаціях та підтримці ЗСУ та українського уряду. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Politico.

Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві, — зазначив він.

Джерела розкрили інформацію, що це Управління займається спостереженням за озброєнням, яке відправляє США Україна. За їхньою інформацією, ці радники підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння. Також ODC буде забезпечувати безпеку посольства.

Нагадаємо, 20 квітня Палаті представників ухвалила законопроект про пакет допомоги Україні від США на 61 млрд дол. «За» проголосували 310 конгресменів, «проти» — 112 законодавців. Цей закон передбачає майже 14 млрд дол. на купівлю американської зброї, щоб надати Україні. Також у ньому прописані 13 млрд дол. на поповнення запасів Пентагону та 7 млрд дол. на зміцнення позицій США в регіоні, щоб підвищити обороноздатність союзників. Крім того, передбачено майже 9 млрд дол. економічної допомоги як позику.

Джерело: Politico