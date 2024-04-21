Армия рф может усилить ракетные удары в ближайшие недели. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація може найближчими тижнями активізувати бойові дії в Україні.

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Зокрема, окупанти продовжували, а в деяких районах активізували поточні наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу української техніки до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки. Також ворог намагався використати українську нестачу засобів ППО у спробі зруйнувати енергосистему України й завдати шкоди українській «оборонці». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW вважають, що росіяни можуть активізуватися після того, як американська влада схвалить надання Україні нової військової допомоги. Тому, загарбники можуть посилити атаки ракетами та дронами й активізувати штурми на фронті.

На думку аналітиків, противник все ще може досягти значних успіхів в оперативному відношенні найближчими тижнями. А командування рф може віддати пріоритет ділянкам фронту, де оборона ЗСУ виглядає відносно нестабільною, особливо на захід від Авдіївки, або ділянкам, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущого об'єкту, наприклад, біля Часового Яру.

Крім того, як вважають в Інституті вивчення війни, агресор може атакувати українську транспортну інфраструктуру для обмеження здатності України розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.

Не виключено, що армія рф також може бомбити оборонні позиції України.

Нагадаємо, раніше експерти американського Інституту вивчення війни заявляли, що успіх Ізраїлю у відбитку іранської атаки вночі на суботу наголошує на вразливості України перед ударами російських ракет і безпілотників.