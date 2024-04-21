Армия рф обстреляла Украинск в Донецкой области. Фото: Селидовское МВД

https://racurs.ua/n194578-vrag-obstrelyal-ukrainsk-v-doneckoy-oblasti-est-pogibshiy-i-postradavshie.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжує рівняти з землею мирні населені пункти Донбасу.

.

Близько 8.30 окупанти атакували місто Українськ. Було пошкоджено шість двоповерхових житлових будинків. Загинув цивільний загинула 1942 року народження, поранення дістали четверо осіб. Про це Селидівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також сьогодні близько 6.40 літак загарбників обстріляв селище протирадіолокаційною ракетою «Х-31П». Вибух пошкодив двоповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Нацполіції додали, що російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Правоохоронці зафіксували за добу 1 тис. 608 ворожих обстрілів з авіації, ЗРК С-300 та артилерії. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів — 13 житлових будинків, адмінбудівля, підприємство, склад, котельня, гараж та ЛЕП.

Нагадаємо, 20 квітня окупанти обстріляли агропромислове підприємство та газогін у Херсонській області, а також навчальний заклад. Загалом ворог обстріляв 22 населені пункти та пошкодив 12 приватних будинків.