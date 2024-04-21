В ВСУ назвали самые незащищенные области от российских атак. Фото:

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Найбільш незахищені від російських атак є прифронтові регіони України та області, які межують з країною-агресором.

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Найбільше страждають від ворожих обстрілів Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш 21 квітня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, збройній агресії росіян можна протистояти, але для цього українській армії необхідно ще більше засобів протиповітряної оборони.

Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів, — зазначив Євлаш.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни припустили, що росіяни намагатимуться використати українську нестачу засобів ППО й спробують зруйнувати енергосистему України, завдати шкоди українській «оборонці» й розбомбити оборонні позиції України. В ISW не виключають, що країна-агресор може найближчими тижнями активізувати дронові атаки та ракетні удари.