HIMARS испепелил российский «Гиацинт-С» на оккупированном Юге. Фото:

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Ракурс

Потужну російську гармату знищили українські військові на окупованому Півдні.

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Ворожу корпусну самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» калібру 152-мм на Південному напрямку виявили оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 22 квітня повідомило у Facebook.

Специ передали координати російської цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. Росіяни встигли зробити кілька пострілів з гармати, а потім її вщент знищили з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, реактивна система залпового вогню HIMARS знищила групу російських загарбників та комплекс РЕБ «Поле-21» в окупованому селі Великі Копані на Херсонщині. У момент удару ворожі солдати перебували на АЗС.