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Ракурс
HIMARS знищив комплекс РЕБ «Поле-21». Фото:

HIMARS знищив комплекс РЕБ «Поле-21» разом з окупантами (ВІДЕО)

8 кві 2024, 11:19
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ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».


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Український безпілотник Shark виявив ворожий РЕБ під час розвідки. Координати було передано ракетникам Сил оборони, які й вдарили по ворогах з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Група загарбників та комплекс РЕБ «Поле-21» були ліквідовані в окупованому селі Великі Копані на Херсонщині. Про це 8 квітня повідомив Telegram-канал «Останній блокпост».

У момент удару, який зафіксували на відео, російські солдати перебували на АЗС.

Як відомо, «Поле-21» — російська система РЕБ, яку називають «куполом проти дронів». Її створили у 2016 році й вона призначена для боротьби з високоточною зброєю і БпЛА. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив’язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем. Окупанти стверджують, що дальність роботи РЕБ становить 60 км. Однак українська розвідка запевняє, що її дальність — понад 25 км.

Нагадаємо, бійці ССО за допомогою «Хаймарса» знищили окупантів, що будували фортифікаційні споруди на півдні. Після влучного удару 14 російських військовослужбовців загинули, а ще семеро дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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