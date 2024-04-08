Видання The Times назвало мету щоденних російських обстрілів Харкова. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194146-schodenni-obstrily-harkova-v-the-times-nazvaly-metu-okupantiv.html

Ракурс

Країна-агресор росія продовжує завдавати ударів по Харкову.

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Ворог майже кожного дня тероризує місто ракетами, авіабомбами та дронами-камікадзе. Окупанти обирають мішенню ті місця, де живуть мирні мешканці. Таким чином ворог намагається залякати цивільних жителів. Про це після одного з останніх обстрілів заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише видання The Times.

Очільник області додав, що кожен п’ятий мешканець Харкова та його околиць класифікуються як «внутрішньо переміщені особи», бо багатьох цивільних довелося евакуювати з сіл, які межують з росією.

У статті процитували слова російського пропагандиста Володимира Соловйова, який заявив, що «Харків має бути стертий з лиця землі». Журналісти вказують, що близькість міста до Донецького басейну і його положення в центрі залізниць означає те, що воно має стратегічне значення. Харків знаходиться за 40 км від кордону рф. Саме тому, як пише The Times, його захоплення дозволило б російським загарбникам оточити ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, 6 квітня російські ударні дрони типу «Шахед» атакували Харків. Приліт БПЛА відбувся по житловій забудові в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули шестеро осіб. Поранення дістали щонайменше 10 харків’ян.

Джерело: The Times