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На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили
На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194032-na-pivdni-zsu-znyschyly-raketou-himars-rosiyan-ta-fortyfikaciyni-sporudy-yaki-vony-zvodyly-video.htmlРакурс
Сил спецоперацій (ССО) показали, як знищили окупантів, що будували фортифікаційні споруди на півдні.
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Це сталося після влучного удару установки HIMARS.
Під час розвідувальних дій оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.
Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.
У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:
14 військовослужбовців загиблими;
7 військовослужбовців пораненими.