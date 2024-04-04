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Ракурс
На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили

На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили (ВІДЕО)

4 кві 2024, 15:16
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Сил спецоперацій (ССО) показали, як знищили окупантів, що будували фортифікаційні споруди на півдні.


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Це сталося після влучного удару установки HIMARS.

Під час розвідувальних дій оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

  • 14 військовослужбовців загиблими;

  • 7 військовослужбовців пораненими.

Джерело: Ракурс


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