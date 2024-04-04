На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили

На півдні ЗСУ знищили ракетою HIMARS росіян та фортифікаційні споруди, які вони зводили (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n194032-na-pivdni-zsu-znyschyly-raketou-himars-rosiyan-ta-fortyfikaciyni-sporudy-yaki-vony-zvodyly-video.html

4 кві 2024, 15:16 999

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