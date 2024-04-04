На юге ВСУ уничтожили ракетой HIMARS россиян и возводимые ими фортификационные сооружения

https://racurs.ua/n194032-na-uge-vsu-unichtojili-raketoy-himars-rossiyan-i-vozvodimye-imi-fortifikacionnye-soorujeniya-video.html

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Сил спецоперацій (ССО) показали, як знищили окупантів, що будували фортифікаційні споруди на півдні.

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Це сталося після влучного удару установки HIMARS.

Під час розвідувальних дій оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали: