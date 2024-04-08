HIMARS уничтожил комплекс РЭБ «Поле-21». Фото:

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Ракурс

ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».

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Український безпілотник Shark виявив ворожий РЕБ під час розвідки. Координати було передано ракетникам Сил оборони, які й вдарили по ворогах з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Група загарбників та комплекс РЕБ «Поле-21» були ліквідовані в окупованому селі Великі Копані на Херсонщині. Про це 8 квітня повідомив Telegram-канал «Останній блокпост».

У момент удару, який зафіксували на відео, російські солдати перебували на АЗС.

Як відомо, «Поле-21» — російська система РЕБ, яку називають «куполом проти дронів». Її створили у 2016 році й вона призначена для боротьби з високоточною зброєю і БпЛА. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив’язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем. Окупанти стверджують, що дальність роботи РЕБ становить 60 км. Однак українська розвідка запевняє, що її дальність — понад 25 км.

Нагадаємо, бійці ССО за допомогою «Хаймарса» знищили окупантів, що будували фортифікаційні споруди на півдні. Після влучного удару 14 російських військовослужбовців загинули, а ще семеро дістали поранення.