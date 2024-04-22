Под Москвой всю ночь горел промышленный объект. Фото: соцсети

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Масштабна пожежа виникла під Москвою вночі 22 квітня.

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У підмосковному Оріхово-Зуєво досі горить виробнича будівля. Спочатку вогонь охопив площу на 1 тис. 200 кв. м. Спалахнула станція технічного обслуговування у Московському районі. Про це повідомили в російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки. Згодом МНС повідомило про локалізацію пожежі та одного постраждалого. Причина пожежі не називається.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня в Смоленській області рф безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок влучання виникла велика пожежа.