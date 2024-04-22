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Ракурс
Под Москвой всю ночь горел промышленный объект. Фото: соцсети

Масштабный пожар на производстве возник под Москвой (ФОТО)

22 апр 2024, 09:19
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Масштабна пожежа виникла під Москвою вночі 22 квітня.


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У підмосковному Оріхово-Зуєво досі горить виробнича будівля. Спочатку вогонь охопив площу на 1 тис. 200 кв. м. Спалахнула станція технічного обслуговування у Московському районі. Про це повідомили в російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки. Згодом МНС повідомило про локалізацію пожежі та одного постраждалого. Причина пожежі не називається.

Під Москвою всю ніч палав промисловий об'єкт. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня в Смоленській області рф безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок влучання виникла велика пожежа.

Источник: Ракурс


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