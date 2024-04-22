Дания пообещала Украине весь свой парк истребителей F-16

Дания обещала Украине весь свой парк истребителей F-16. Фото:

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Данія віддасть Україні усі свої винищувачі F-16 — літаки мають прибути вже цього літа.

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Києву не варто хвилюватися через те, що з’явилася новина про те, що Данія продасть Аргентині 24 винищувачі цього типу. Київ отримає весь данський авіапарк, бо ВПС Данії переходять на нові літаки F-35. Про це посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив в інтерв’ю «Ми — Україна».

Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35, — зазначив він.

Дипломат відзначив, що частина винищувачів все ж буде продана Аргентині, але Україна отримає ту кількість літаків, які їй обіцяли.

Нагадаємо, у 2023 році союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україні передадуть F-16 із найновішим озброєнням, завдяки якому ЗСУ зможуть бити за лінією фронту.