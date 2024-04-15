Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням

https://racurs.ua/ua/n194388-norvegiya-obicyaie-f-16-iz-naynovishym-ozbroiennyam.html

Ракурс

Україна зможе бити за лінією фронту. Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням.

.

Я переконаний, що Україна має посилювати та свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі, — повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Норвегія разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів.

І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України, — додав він.

Норвегія співпрацює зараз із Данією, із Нідерландами, зі Сполученим Королівством.

Там буде значна кількість. Коли ви питаєте скільки буде від Норвегії (F-16- ред.), не можу вам сказати точну кількість, бо там в тому числі й літаки які оновлені, в кращій бойовій формі і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту в тому числі. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість, — сказав він.

Ейде повідомив, що F-16 — дуже потужна платформа і все залежить від того як її оснастити.

Бо це дуже просунута технологічна платформа, але головне ще і система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому разом як система це буде доволі значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, вони будуть із найновішим озброєнням, — додав міністр.

У 2023 році союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.