Российская армия атаковала одну из шахт в Донецкой области. Фото:

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Російська армія продовжує нищити інфраструктурні об'єкти в прифронтових регіонах.

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Зокрема, 21 квітня, загарбники завдали удару по одній із шахт у Донецькій області. Поранення дістали троє працівників. А вночі 22 квітня ворог здійснив повторний обстріл, внаслідок чого пошкоджено будівлі. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

У відомстві додали, що на Донеччині через сильні пориви вітру відключилася електролінія, внаслідок чого були знеструмлені не лише побутові споживачі, але й дві шахти. На той момент під землею працювали 25 гірників, усіх їх вивели на поверхню.

У Міненергетики також поінформували, що вчора в Одеській області через технологічне порушення короткостроково вимикалось обладнання на високовольтній підстанції, через це побутові споживачі тимчасово були без світла.

Нагадаємо, вночі 22 квітня були влучання російських «Шахедів» в Одеській області. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства й пошкодили складські будівлі та сільськогосподарську техніку, однак люди не постраждали.