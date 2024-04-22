Самолет рф снова впустил бомбу на Белгородскую область. Фото:

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Російський літак скинув ще одну авіабомбу на Білгородську область.

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ФАБ-500 впала з бомбардувальника Повітряно-космічних сил рф, але не здетонувала. Боєприпас знайшли в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу. Знищуватимуть його сьогодні. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

За інформацією пабліку, це вже 21 випадок, коли російські бомби впали з бомбардувальників на територію країни-агресора або окуповані території України у березні та квітні.

Зазначається, що російська диктатура намагається приховати такі випадки. Однак коли це не вдається, то такі події називають «нештатним сходом боєприпасів».

Нагадаємо, 20 квітня у Харківській області піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250, яка поцілила у цивільне приміщення в Золочівській громаді. На щастя бомба не здетонувала. Сапери за допомогою спецтранспорту вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.