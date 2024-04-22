НАТО оказывает давление на две страны ЕС с требованием передать Украине системы ПВО. Фото:

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Євросоюз та НАТО чинять «сильний тиск» на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем ППО.

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На минулому тижні під час саміту в Брюсселі лідери ЄС особисто закликали премʼєр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати Україні частину своїх систем ППО. Ці обидва урядовці мають у наявності понад десяток ЗРК Patriot, а також інші системи, зокрема С-300. Однак цим країнам не потрібна ця техніка, як Україні. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони перебувають, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні, — зазначив один із співрозмовників.

Також у матеріалі йдеться про те, що на Польщу та Румунію чиниться менший тиск з огляду на ще, що вони розташовані поруч з Україною, яка воює з росією.

За інформацією FT, 22 квітня в Люксембурзі зустрічаються міністри оборони та глави МЗС країн-членів Євросоюзу. Не виключено, що під час цієї зустрічі посилиться тиск на представників Греції та Іспанії.

Є країни, які, якщо бути відвертими, не потребують негайного придбання систем протиповітряної оборони. Кожній країні пропонується вирішити, чим вона може пожертвувати, — зауважив один з європейських дипломатів, який брав участь у підготовці до зустрічі.

Нагадаємо, 19 квітня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Зараз керівництво Альянсу очікує анонсів постачань від кожної з країн-членів.

Джерело: Financial Times