Военный рф получил звание генерала за обстрелы родной для себя Днепропетровщины

Российский офицер Вадим Клименко. Фото: «Следствие.Инфо»

https://racurs.ua/n194612-voennyy-rf-poluchil-zvanie-generala-za-obstrely-rodnoy-dlya-sebya-dnepropetrovschiny.html

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Російський генерал Вадим Клименко, який воює проти України, родом із Дніпропетровської області.

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Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну тоді ще полковник Клименко почав керувати військовою частиною № 09332, яка базується у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Полонені російські офіцери зізналися, що отримували злочинні накази напряму від Клименка. Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Зокрема, у березні 2022 року російські війська зайняли Запорізьку атомну електростанцію, де дислокувалися підрозділи полковника Клименка. Вони взяли в заручники робітників, запровадили на АЕС надзвичайний стан і шантажували світ ядерною аварією.

У 2023 році президент рф володимир путін присвоїв Клименку звання генерала на знак визнання його військових досягнень.

Журналісти дізналися, що у Дніпропетровській області досі проживають колишня дружина Клименка та двоє його неповнолітніх дітей. Його рідня щодня потерпають від обстрілів свого ж батька і підтримують Україну.

Нагадаємо, українським громадянам, що залишилися у зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області, окупанти пропонують до 100 тис. рублів за письмові свідчення про нібито здійснені українцями воєнні злочини.

Джерело: «Слідство.Інфо»