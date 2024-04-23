На ВОТ бюджетников заставляют сдавать кровь на нужды рашистов

Жителей ВОТ заставляют сдавать кровь на нужды рашистов, фото:

https://racurs.ua/n194641-na-vot-budjetnikov-zastavlyaut-sdavat-krov-na-nujdy-rashistov.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники організували примусову здачу крові на потреби своїх бойовиків.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що кров здавали працівники фейкових «держустанов», при чому кожна установа отримала план зі здачі.

Зокрема до здачі залучались працівники шкіл, дитсадків й РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії, понесуть відповідальність після деокупації.