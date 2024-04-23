В КГГА объяснили, почему не хотят демонтировать бывшую Арку дружбы народов

Бывшая Арка дружбы народов в Киеве, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194643-v-kgga-obyasnili-pochemu-ne-hotyat-demontirovat-byvshuu-arku-drujby-narodov.html

Ракурс

У КМДА не погоджуються з рішенням щодо демонтажу колишньої Акри дружби народів у Києві, вважаючи, що воно є поспішним і може бути небезпечним.

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Про це в коментарі виданню «Суспільне» заявила директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Чиновниця нагадала, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.

Однак міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам’яткоохоронний статус із пам’ятки і тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж. За словами Соловйової, КМДА і її департамент не погоджуються з таким рішенням.

Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства, — зазначила Соловйова. — До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність.

Крім того, за словами Соловйової, це може бути небезпечно, оскільки частини цієї пам’ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву, тож демонтаж такого об'єкта є дуже важким, дорогим і небезпечним.

На її думку, варто провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідеї та долю пам’ятки мають визначати кияни.

Також Соловйова поділилася, що за чутками на місці арки хочуть влаштувати меморіал загиблим героям, однак поки що відповідної документації щодо планів на цю територію немає.

Арку дружби народів встановили в 1982 році з нагоди відзначення 60-ї річниці утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Арка зв’язувала дві скульптурні композиції: робітників — росіянина та українця, що тримали стрічку з орденом «Дружби народів», та стелу з багатофігурною групою, що символізує Переяславську раду 1654 року.

Фігури росіянина та українця з орденом «Дружби народів» демонтували у квітні 2022 року, а композицію перейменували на Арку свободи українського народу.

Однак в Інституті національної пам’яті наголошують, що цей архітектурний комплекс залишається втіленням міфу про «возз'єднання» України з росією у 1654 році. УІНП називає комплекс символом російської імперської політики, котрий має бути цілковито демонтований.

Джерело: «Суспільне»