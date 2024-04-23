Украинские зенитчики уничтожают «шахеда», скриншот видео

https://racurs.ua/n194642-boevuu-rabotu-zenitchikov-po-rossiyskim-shahedam-pokazali-vozdushnye-sily-video.html

Ракурс

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук сьогодні, 23 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу українських зенітників по ворожих дронах-камікадзе.

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Дякую воїнам зенітної ракетної Одеської бригади, які у ніч на 23 квітня 2024 року знищували ворожі ударні безпілотники на південному напрямку, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські військові збили 15 «шахедів», запущених рашистами з двох напрямків.