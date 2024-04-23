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Ракурс
Українські зенітники знищують «шахеда», скріншот відео

Бойову роботу зенітників по російських «шахедах» показали Повітряні сили (ВІДЕО)

23 кві 2024, 13:58
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Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук сьогодні, 23 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу українських зенітників по ворожих дронах-камікадзе.


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Дякую воїнам зенітної ракетної Одеської бригади, які у ніч на 23 квітня 2024 року знищували ворожі ударні безпілотники на південному напрямку, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські військові збили 15 «шахедів», запущених рашистами з двох напрямків.

Джерело: Ракурс


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