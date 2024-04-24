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Ракурс
Пыль из Сахары добралась до Украины

Пыль из Сахары добралась до Украины (ФОТО)

24 апр 2024, 16:24
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Пил із Сахари дістався України. У Києві він змішався з опадами, тому дощові краплі мають жовтуватий відтінок.


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Про це 24 квітня повідомили у КМВА та опублікували декілька фото.

Зокрема, це яскраво видно на автомобілях, які потрапили під сьогоднішній дощ в столиці — більшість автівок покриті шаром жовтого сахарського пилу.

У ДСНС розповіли, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції.

За інформацією Укргідрометцентру, природне явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози.

25−26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною, 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

На початку квітня пил із африканської пустелі вже потрапляв до України, забруднивши повітря на кілька днів.

Источник: Ракурс


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