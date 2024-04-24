Байден рассказал, как в Украину будет поступать военная помощь США

https://racurs.ua/n194691-bayden-rasskazal-kak-v-ukrainu-budet-postupat-voennaya-pomosch-ssha.html

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Президент США Джо Байден у своїй заяві, після підписання закону про, зокрема, допомогу Україні, заявив, що відправлення військової допомоги Україні розпочнеться негайно.

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Білий дім цитує свого шефа так:

Я подбаю про те, щоб постачання розпочалися просто зараз. У найближчі кілька годин, буквально кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, для артилерії, для ракетних систем і бронетехніки. Ви знаєте, що це постачання — це буквально інвестиція. Не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи.

За його словами, в Україну буде направлено обладнання з власних запасів США.

Потім ми замінимо ці запаси новою продукцією, виробленою американськими компаніями тут, в Америці. Ракети Patriot виробництва Аризони. Javelins виробництва Алабами. Артилерійські снаряди виробництва Огайо, Пенсільванії та Техасу. Іншими словами, ми допомагаємо Україні й водночас інвестуємо в нашу власну промислову базу, — зазначив він.

За словами Байдена, якщо путін здобуде перемогу в Україні, наступним кроком російських військ цілком може стати прямий напад на союзника НАТО.

Якщо путін нападе на союзника НАТО, як він напав на Україну сьогодні, в нас не буде іншого вибору, крім як прийти на допомогу, як наші союзники по НАТО прийшли до нас на допомогу після терактів 11 вересня. Ось чому ми підтримуємо Україну й надаємо їй підтримку — щоб не дати путіну втягнути Сполучені Штати у війну в Європі й у майбутньому, — наголосив американський лідер.

Президент США заявив, що путін «знову зазнав невдачі, Америка стоїть на боці своїх друзів і виступає проти диктаторів».