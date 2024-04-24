Зеленский о новом пакете помощи США - Надо компенсировать прошедшие в дебатах полгода

https://racurs.ua/n194692-zelenskiy-o-novom-pakete-pomoschi-ssha-nado-kompensirovat-proshedshie-v-debatah-polgoda.html

Ракурс

Володимир Зеленський відреагував на підписання Джо Байденом закону про допомогу Україні, заявивши, що зараз необідно робити все, щоб «компенсувати пів року, які пройшли у дебатах».

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Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями — на всіх рівнях, — щоб оперативно наповнити цей пакет від США саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки, — сказав він.

«Ракурс» писав, що США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS ще у березні. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Україна використовувала передані ракети для ударів по територіях, контрольованих росією, зокрема для удару по російському військовому аеродрому у Криму минулого тижня.

Ще у вечірньому зверненні 22 квітня президент Зеленський заявив, що «у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені».

Історія питання

Міністерство оборони США 24 квітня оголосило про виділення пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд дол. Це перший пакет відтоді, як Конгрес ухвалив додаткове фінансування для допомоги іноземним союзникам.

Новий пакет військової допомоги є 56-м за ліком, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA — вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.