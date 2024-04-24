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Ракурс
Командир 93 ОМБр против демобилизации к концу войны

Командир 93 ОМБр против демобилизации к концу войны

24 апр 2024, 22:14
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Командир 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Павло Паліса виступає проти демобілізації до кінця війни. Він переконаний, що люди, які в строю тривалий час, є найбільшими носіями бойового досвіду.


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93 бригада під командуванням Павла Паліси зараз тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні, — розповів військовий у розмові з «Суспільним».

За словами Паліси, ситуацію з фізичною і моральною втомою військовослужбовців, які вже у війську, може покращити залучення до лав ЗСУ більшої кількості людей.

Поясню, чому. Найперше: люди, які зараз в строю тривалий час, — головні носії бойового досвіду. І цей досвід їм треба буде передати. Наступний момент: 36 місяців. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні, — зазначив військовий.

За словами Паліси, у такому випадку Сили оборони зможуть проводити ротації частіше, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів, зменшать їхній час перебування на передньому краї, а фізичне і психологічне навантаження зменшиться.

У бійців буде можливість відпочити, побути з сім'єю. А в командирів буде можливість більше часу приділити тренуванням і впровадженням тих моделей бою, які зараз актуальні", — вважає Паліса.

Історія питання

Рада ухвалила законопроєкт про удосконалення мобілізації без норми про демобілізацію. Перед розглядом закону в другому читанні з його редакції за зверненням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

Питання демобілізації мають розглянути в окремому законопроєкті, який вже в розробці. Першу версію законопроєкту мають подати до парламенту протягом найближчих місяців.

Источник: Ракурс


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