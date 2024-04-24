Командир 93 ОМБр проти демобілізації до кінця війни

https://racurs.ua/ua/n194694-komandyr-93-ombr-proty-demobilizaciyi-do-kincya-viyny.html

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Командир 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Павло Паліса виступає проти демобілізації до кінця війни. Він переконаний, що люди, які в строю тривалий час, є найбільшими носіями бойового досвіду.

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93 бригада під командуванням Павла Паліси зараз тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні, — розповів військовий у розмові з «Суспільним».

За словами Паліси, ситуацію з фізичною і моральною втомою військовослужбовців, які вже у війську, може покращити залучення до лав ЗСУ більшої кількості людей.

Поясню, чому. Найперше: люди, які зараз в строю тривалий час, — головні носії бойового досвіду. І цей досвід їм треба буде передати. Наступний момент: 36 місяців. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні, — зазначив військовий.