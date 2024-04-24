Позицию США по ATACMS изменило использование россией ракет из КНДР и удары по энергетике

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також підтвердив, що ракети ATACMS великої дальності вже були передані Україні.

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Байден у лютому дав розпорядження передати Україні істотну кількість ракет ATACMS. Вони були передані у березні. США продовжать постачати ці ракети Україні, — сказав Салліван на брифінгу 24 квітня.

Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку.

Радник президента США з національної безпеки додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на мільярд доларів «є чудовою новиною для України», але ЗСУ все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.

Раніше в адміністрації Байдена довго сумнівалися, чи передавати Україні ракети з дальністю до 300 км. Зокрема, через побоювання, що це послабить військовий арсенал США, а також, що Україна використовуватиме цю зброю для ураження цілей у глибині рф.

Джерело Reuters вказує, що до зміни позиції Вашингтона призвело використання російською армією північнокорейських ракет та удари росії по найважливіших обʼєктах української інфраструктури.

США вперше таємно відправили в Україну балістичні ракети великої дальності, і вони вже були використані на полі бою, заявили офіційні особи США в середу.

Історія питання

Джо Байден схвалив поставку армійської тактичної ракетної системи великої дальності, відомої як ATACMS, на початку березня, і США включили «значну» кількість із них в оголошений тоді пакет допомоги на 300 млн дол.

Нові ракети, яких довго прагнули українські лідери, дають країні майже вдвічі більшу дальність удару — до 190 миль — порівняно з версією зброї середньої дальності, яку вона отримала від США минулого жовтня.

Двоє американських чиновників, які говорили на умовах анонімності із The Telegraph не надали точну кількість ракет, наданих минулого місяця, або в останньому пакеті допомоги, який загальним обсягом становить близько мільярда доларів.

ATACMS дальнього радіуса дії був використаний Україною для бомбардування російського військового аеродрому в Криму минулого тижня.

Інформація про поставку замовчувалася настільки, що політики та інші останніми днями вимагали від США надіслати зброю, не знаючи, що вона вже в Україні.

Протягом кількох місяців США чинили опір відправці Україні ракет далекого радіусу дії через занепокоєння, що Київ може використати їх, щоб вразити територію росії, розлютивши Москву та посиливши конфлікт. Це була ключова причина, чому адміністрація надіслала в жовтні версію середньої дальності з дальністю приблизно 100 миль.

Високопоставлений військовий чиновник США заявив у середу, що Білий дім і військові планувальники уважно розглянули ризики надання Україні зброї далекого радіусу дії та вирішили, що настав час надати її зараз.

Адмірал Крістофер Грейді, віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив в інтерв’ю Associated Press, що зброя далекого радіусу дії допоможе Україні знищити російські логістичні вузли та зосередження військ, які не знаходяться на лінії фронту. Він відмовився назвати, яку саме зброю було надано, але сказав, що вона буде «дуже руйнівною, якщо використовувати її належним чином, і я впевнений, що так і буде».

Як і багато інших складних систем озброєнь, наданих Україні, адміністрація зважувала, чи їхнє використання не призведе до подальшої ескалації конфлікту.

Українські офіційні особи публічно не визнавали отримання чи використання далекобійних ATACMS. Але подякувавши Конгресу за ухвалення нового законопроекта про допомогу у вівторок, український президент Володимир Зеленський зазначив у Twitter, що «потенціал далекобійності, артилерія та протиповітряна оборона України є надзвичайно важливими інструментами для швидкого відновлення справедливого миру».

Одна з офіційних осіб США сказала, що минулого року адміністрація Байдена попередила росію, що якщо Москва використає балістичні ракети великої дальності в Україні, Вашингтон надасть такі ж можливості Києву.