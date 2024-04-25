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Силы специальных операций уничтожили готовящийся к пуску ракет ЗРК «Бук-М1»

Силы спецопераций уничтожили готовящийся к пуску ракет ЗРК «Бук-М1» (ВИДЕО)

25 апр 2024, 08:41
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Сили спеціальних операцій знищили ЗРК «Бук-М1», який готувався до пуску ракет.


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Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, який готувався до пуску ракет, повідомили 25 квітня у Командуванні Сил спеоперацій.

Українські оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. «Бук-М1» не встиг випустити жодної ракети — його було оперативно знищено.

Источник: Ракурс


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