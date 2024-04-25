Сили спеціальних операцій знищили ЗРК «Бук-М1», який готувався до пуску ракет

https://racurs.ua/ua/n194700-syly-specoperaciy-znyschyly-zrk-buk-m1-yakyy-gotuvavsya-do-pusku-raket-video.html

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Сили спеціальних операцій знищили ЗРК «Бук-М1», який готувався до пуску ракет.

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Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, який готувався до пуску ракет, повідомили 25 квітня у Командуванні Сил спеоперацій.

Українські оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. «Бук-М1» не встиг випустити жодної ракети — його було оперативно знищено.